O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta quarta-feira (12), o corpo de um homem que se desapareceu após cair de uma ponte sobre o Rio São Lambento, na zona rural de Claro dos Poções, no Norte de Minas. Joel Soares, de 48 anos, teria tentado atravessar o local montado em um cavalo no domingo (9), quando se perdeu na correnteza.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não é possível saber se o homem se desequilibrou ou se o cavalo escorregou, tendo em vista o nível elevado do rio e as condições da ponte, que estava alagada. Os militares confirmam que o animal também caiu no leito do rio, que fica cerca de dois metros abaixo da passagem.

A vítima foi encontrada a aproximadamente dois quilômetros da ponte. O cavalo já tinha sido encontrado, e os arreios estavam na margem do rio. Em publicação nas redes sociais, a prefeitura de Claro dos Poções prestou condolências à família de Joel, e reforçou o pedido de cuidado para a população.

"Sigam todas as orientações de segurança necessárias para este período chuvoso que enfrenta nosso Estado", orientou o município.

