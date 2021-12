Uma família com seis pessoas foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, neste sábado (25), em Crisólita, no Vale do Jequitinhonha, após ficarem ilhadas. A chuva forte que caiu na região deixou dois adultos e quatro crianças isoladas numa propriedade na zona rural do município.

O caso ocorreu a 11 km do centro urbano. Os bombeiros precisaram de um barco para fazer o resgate, pois o acesso por terra estava em péssimas condições.

O resgate contou com o apoio de militares lotados em Governador Valadares e Teófilo Otoni. Para a remoção da família, foram içados cabos que permitiram puxar a embarcação de forma segura. Todas as pessoas passam bem.

