O Corpo de Bombeiros retomou as buscas, na manhã deste sábado (14), pelo homem que desapareceu no ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte. Segundo a corporação, militares vão começar os trabalhos no ponto inicial de ma ponte do Rio das Velhas, no bairro General Carneiro, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A preocupação dos bombeiros neste momento é com o nível da água que está bem alto e as correntezas provocadas pela chuva forte que caiu nos últimos dias.

As buscas completam quatro dias neste sábado e os bombeiros já percorreram todo o perímetro do Arrudas - da avenida Silviano Brandão, onde o homem foi visto pela última vez - até o final da Avenida Andradas.

Na última quarta-feira (11), segundo a Polícia Militar, o homem de 34 anos teria pulado no Arrudas, no bairro Horto, na Região Leste da capital, após ser perseguido por populares por suspeita de roubar uma mulher.

A PM avistou o homem sendo arrastado pela correnteza e passou a acompanhá-lo. Eles conseguiram cordas e jogaram para a vítima segurar. Mas ele não teve forças para continuar segurando, se soltou e foi levado pela correnteza.

Assiata ao vídeo: