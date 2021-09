Dois militares do Corpo de Bombeiros foram atingidos por uma descarga elétrica durante combate a um incêndio no Parque Esatdual Serra do Rola Moça, em Nova Lima, na região metroplitana. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (23).

Segundo a corporação, a descarga teria acontecido próximo ao local onde os militares trabalhavam. Eles teriam sentido o choque ao passar por uma cerca de arame, que pode ter sido eletrificada por um arco voltaico na rede de alta tensão.

Os dois homens tiveram queimaduras leves e foram conduzidos ao hospital para exames preventivos.

Incêndio

O Corpo de Bombeiros foi acionado na quarta (22) para um incêndio no local. Devido ao tempo seco e quente, as chamas se espalharam rapidamente. Os trabalhos foram interrompidos na madrugada, e retomados na manhã desta quinta (23).

Cerca de 14 hectares do parque foram atingidos pelo fogo, que acabou controlado na noite desta quinta. Ninguém se feriu com as chamas e não houve registro de desapropriação por riscos do fogo.

