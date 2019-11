Os motoristas que passam diariamente pela BR-040 devem ficar atentos aos diversos pontos de obras programadas que acontecerão ao longo desta semana. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) pela Via 040, concessionária responsável pelo trecho, e as obras irão até a sexta-feita (29).

Ao todo, são 62 pontos entre Brasília (DF) e Juiz de Fora, na Zona da Mata, sendo 53 deles em Minas Gerais. Entre os trabalhos estão melhorias do asfalto, sinalização, elementos de segurança, sistema de drenagem e serviços de conservação.

A maioria das obras acontecerá entre 7h e 17h, exceto nos trechos de Nova Lima, na Região Metropolitana, e Itabirito, na região Central do Estado, onde os trabalhos serão realizados de 21h às 5h.

Para a realização da melhoria de asfalto nos trechos de pista simples - 14 das 62 obras - é necessária a adoção do sistema pare-e-siga. Nos demais trechos, onde a rodovia é duplicada, será adotado apenas o estreitamento de pista.

Confira a relação dos 13 pontos em Minas Gerais onde serão realizadas melhorias no asfalto:

- João Pinheiro (MG), Km 123, com pare-e-siga

Ponto de ref.: acesso à LMG-690 (Porto Buriti)

- São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 230, com pare-e-siga

Ponto de ref.: entre Canoeiros e Luizlândia do Oeste

- São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 232, com pare-e-siga

Ponto de ref.: entre Canoeiros e Luizlândia do Oeste

- São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 255, com pare-e-siga

Ponto de ref.: próx. ao pedágio

- Curvelo (MG), Km 398, com pare-e-siga

Ponto de ref.: entre o trv. de Curvelo (BR-135) e Felixlândia

- Curvelo (MG), Km 400, com pare-e-siga

Ponto de ref.: pte. do Ribeirão das Pedras

- Curvelo (MG), Km 401, com pare-e-siga

Ponto de ref.: próx. ao Ribeirão das Pedras

- Curvelo (MG), Km 403, com pare-e-siga

Ponto de ref.: após a pte. sobre o Ribeirão do Leitão

- Nova Lima (MG), Km 557, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: cond. Miguelão (Pista contrária)

- Itabirito (MG), Km 590, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: Belvedere Lanches

- Congonhas (MG), Km 609, com estreitamento no sentido DF e RJ

Ponto de ref.: entre o acesso Norte e o acesso principal de Congonhas

- Conselheiro Lafaiete (MG), Km 620, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: próx. à comunidade de Gagé

- Conselheiro Lafaiete (MG), Km 626, com estreitamento no sentido RJ

Ponto de ref.: Concessionária Chevrolet (Globo Veículos)

