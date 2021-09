A BR-381 foi interditada nos dois sentidos, na altura do Km 513, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Caminhoneiros fazem paralisação nesta quinta-feira (9) e interrompem o trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) negocia a liberação da via.

08h20 Em Igarapé, no km 513 da BR 381 : Pista Sentido BH Fila de caminhões no acostamento e 1 faixa, veículos pequenos passando muito lentamente e ônibus. Pista Sentido SP: Pista totalmente fechada todo tipo de veículo. PRF no local negociando liberação. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) September 9, 2021

Segundo a corporação, as manifestações começaram ainda na madrugada. A pista no sentido BH conta com uma fila de caminhões no acostamento e em uma das faixas.

No sentido São Paulo, a estrada foi totalmente fechada para todo tipo de veículo. Não há outro ponto com interdição de faixas na rodovia.

Conforme a concessionária que administra a rodovia, havia um congestionamento de seis quilômetros para cada um dos lados às 8h.

Bloqueio devido a manifestação popular:

📍 km 513 (Igarapé/MG)



▶️Sentido São Paulo - bloqueio total de pista;

🚙Fila de 6 quilômetros.



▶️Sentido BH - faixa direita;

🚙Fila de 6 quilômetros.



❗️ Não há outro ponto com interdição de faixas na rodovia. https://t.co/TdPKjFVH4c — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) September 9, 2021

Leia mais:

Caminhoneiros fecham rodovias de Minas; saiba quais

Romeu Zema encara protestos de 7 de setembro com ‘naturalidade’