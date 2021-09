Termina nesta sexta-feira (10) o trabalho da Brigada Indígena Xacriabá para preservar os animais e a biodiversidade do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O esquadrão, composto por sete pessoas, está realizando a limpeza do espaço, a manutenção e construção de aceiros, que evitam a passagem do fogo para a área de vegetação.

A equipe começou a trabalhar no local, que tem 1.500 metros de extensão, na última segunda (6).

A brigada é composta por 29 pessoas e faz parte do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo/MG) do Ibama. A sede fica em São João das Missões, ao Norte de Minas.

O chefe do grupo, Celso Dias dos Santos, afirmou que um dos objetivos do trabalho é proteger o Cras contra os prejuízos causados pelos incêndios florestais, que são frequentes na região. A minimização dos danos é feita com a construção dos aceiros.

