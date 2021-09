O Corpo de Bombeiros recebeu 223 chamados de incêndios em vegetação apenas nas últimas 24 horas em Minas. A média de é nove ocorrências por hora no Estado.

O balanço da corporação considerou as chamadas recebidas entre 11h de quinta-feira (9) e 11h de sexta (10).

Desde a manhã de hoje, o trabalho dos militares segue no combate a um incêndio que atinge parte de uma vegetação próxima à a avenida Senador José Augusto, no bairro Buritis, região Oeste de BH. Segundo os Bombeiros, uma das preocupações é com as torres de eletricidade da região.

Comparação com o feriado

O registro é maior do que o balanço feito no feriado prolongado de 7 de setembro. Nos quatro dias, os Bombeiros foram acionados 738 vezes - média de 184 chamadas diárias.

Entre domingo (5) e segunda (6), cerca de dez hectares foram queimados no Parque das Mangabeiras, região Centro-Sul da capital. Segundo a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), o fogo pode ter sido criminoso. Os militares atuaram por mais de 12h para controlar o fogo.

Na Serra de São José, no Campo das Vertentes, foram quatro dias de trabalho para que os Bombeiros controlassem outro foco de incêndio em área de preservação ambiental. Estima-se que cerca de 800 hectares foram danificados.

Leia Mais:

Fim de semana será de calor, mas com possibilidade de chuva em BH; confira previsão

258 cidades mineiras já aplicaram a 1ª dose da vacina contra a Covid em 100% dos adultos; veja quais