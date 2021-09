Após dias de muito calor e tempo seco, pode chover em Belo Horizonte durante o final de semana. Apesar das nuvens que se aproximam, as altas temperaturas permanecem na capital até o começo da próxima semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira (10) será de céu com muitas nuvens, e possibilidade de chuva isolada durante a tarde e noite. O órgão alerta para a umidade relativa do ar, que não deve passar de 50%.

A Defesa Civil da capital, por sua vez, afirma que a umidade mínima do ar deve girar em torno dos 15% na tarde desta sexta (10). A recomendação é de umidificação dos ambientes e hidratação, especialmente para pessoas com maior vulnerabilidade e problemas respiratórios.

8h18 - A previsão meteorológica indica que a sexta-feira (10) será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura elevada e baixos índices de umidade relativa do ar. A mínima foi 19 °C, a máxima estimada é 35 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 15% à tarde. pic.twitter.com/lSBTjsQvnY — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) September 10, 2021

Chuva

No sábado (11), o Inmet prevê pancadas isoladas de chuva ao longo de todo o dia em BH. O céu deve ficar encoberto desde o começo da manhã, com temperaturas variando de 19ºC a 34ºC.

Por outro lado, o domingo (12) deve ser de céu claro, com poucas nuvens. Não há previsão de chuva para a capital.

