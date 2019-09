Variedade é a palavra-chave da 11ª edição do Brumadinho Gourmet, que acontece nestes sábado (7) e domingo (8), em Casa Branca, na Grande BH. O evento, que iniciou nessa sexta (6) e deve atrair 16 mil pessoas nos três dias, é um verdadeiro festival de gastronomia, com culinárias do Brasil, Itália e Japão, além de adega e cervejaria. Entre os nomes, estão os restaurantes Omilia, Delícias da Val e Yakitori. Com entrada gratuita e pratos com preços que variam de R$ 20 a R$ 25, a proposta tem agradado ao público.

A diversidade de sabores começa já no temática desta edição, que enfatiza o uso das Plantas Alimentícias Não Convencionais, as Pancs, como serralha, ora-pro-nobis, assa-peixe, folha de begônia, bertália, taioba, peixinho, feijão-caupi, erva de touro, quiabo de metro, dentre outras.

De acordo com Jackson Cabral, coordenador do curso de gastronomia das Faculdades Promove, estão catalogadas atualmente mais de duas mil espécies desses vegetais, que são usados na alimentação e na produção de remédios (fitoterapia). Infelizmente, ainda são plantas pouco utilizadas e, muitas vezes, confundidas com simples mato ou com ervas daninhas.

“São consideradas não convencionais porque não são conhecidas por todos. O ora-pro-nobis, por exemplo, é muito usado em Minas, mas em alguns estados não”, explica. No entanto, apesar de serem vegetais ricos em nutrientes e de muito sabor, Cabral faz um alerta.

“Há registros de pessoas que passaram mal ao comer uma planta sem saber qual era sua espécie. Não se deve nem experimentar uma planta encontrada. Ela pode causar alergia ou até mesmo envenenamento”, afirma. Para tanto, Cabral orienta pesquisar antes de consumir uma flor, fruto ou legume não convencional.

Grandes nomes

Além da harmonização de Pancs com carnes, queijos, cervejas, doces, cervejas e vinhos, o Brumadinho Gourmet também se destaca pela participação de grandes nomes da culinária.

O chef mineiro Ivo Faria, do restaurante Vecchio Sogno, em BH, dará um workshop gratuito no estande montado pelas Faculdades Promove, instituição de referência no curso de Gastronomia na capital. A atração está programada para as 14h deste sábado (7).

Outro chef convidado é o francês Erick Jacquin, jurado do programa de TV MasterChef Brasil e conhecido pela grande exigência técnica. Jacquin é atração confirmada neste domingo (8).

Disputa promissora

E já que o assunto é alta exigência, os cinco melhores cozinheiros amadores participantes do Chef Brumadinho Gourmet ganharão uma bolsa de estudo de Gastronomia nas Faculdades Promove. O concurso, que integra a programação oficial, está em sua terceira edição e acontece neste domingo.

