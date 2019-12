A pista do Anel Rodoviário foi totalmente liberada na noite desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o reparo foi concluído na faixa da rodovia em cima do viaduto sobre a Praça São Vicente, no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte.

20h56: Em Belo Horizonte, Anel Rodoviário, km 470 (sentido RJ), pista LIBERADA, após ação rápida e coordenada da empresa que realiza a conservação da rodovia em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária.



Ref: em cima Pça São Vicente pic.twitter.com/n3b4tIUe1U — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) 19 de dezembro de 2019

A cratera provocou congestionamento na região e teve reflexos até o entroncamento com a avenida Antônio Carlos.



De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o buraco se abriu por perda de material do aterro de encabeçamento da obra de arte especial. “O DNIT está mobilizado no reparo e a recuperação será feita com material granular, estando com recomposição imediata das camadas do pavimento”, informou o órgão.