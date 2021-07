O 'Busão da Vacina' da Cruz Vermelha chega à última semana em Minas Gerais. Até esta quarta (28), a ação irá aplicar vacinar contra a Covid-19 moradores de Ribeirão das Neves, a primeira cidade atendida pelo projeto na Grande BH. A expectativa é de aplicar 500 doses da AstraZeneca e da Pfizer por dia. Já na sexta (30), o veículo atende a Esmeraldas. Os fabricantes e a quantidade de imunizantes a ser utilizada no local não foram informados pela iniciativa.

Em Ribeirão das Neves serão vacinadas pessoas acima de 39 anos, além de grávidas, lactantes e puérperas. No município vizinho, o público-alvo são moradores com mais de 37 anos.

As doses disponibilizadas e os profissionais da saúde que aplicam os imunizantes são fruto de um parceria com as secretarias municipais de Saúde em cada cidade por onde o veículo oferta o serviço.

A iniciativa, que conta com um ônibus transformado em unidade de vacinação, irá levar proteção contra a Covid-19 e outras doenças a diferentes regiões do país. Minas Gerais é o primeiro Estado do Sudeste que recebe a ação. Desde 17 de junho já foram atendidas mais de 11 mil pessoas em 13 localidades do interior mineiro, começando por Brasília de Minas, na região Norte.

O projeto é realizado pela Cruz Vermelha Brasileira em parceria com a Mercedes Benz e Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. A circulação em Minas conta com a participação do governo do Estado, Secretaria de Estado de Saúde e Movimento Unidos Pela Vacina.

O 'Busão da Vacina' possui três salas de imunização, três mesas para cadastro da população e testes rápidos e vinte cadeiras para acomodar os atendidos. Após 30 de julho, o projeto encerra as ações por aqui e segue para municípios do Rio de Janeiro.

Para receberem o imunizante contra Covid-19, moradores de Ribeirão das Neves e Esmeraldas devem apresentar documento de identificação com foto. Confira os locais de vacinação nas cidades da Grande BH. O horário de atendimento é de 9h às 18h.

Ribeirão das Neves:

26/07 (segunda) - Rua Luís Cesari do número 9 ao 51, em frente a Praça de Justinópolis

27/07 (terça) - Av. dos Nogueiras, em frente a Praça Nossa Senhora das Neves (Centro)

28/07(quarta) - Av. Osvaldo Alves Araújo, 587 (Veneza)

Esmeraldas:

30/07 (sexta) - Praça Getúlio Vargas (Centro)

Leia mais:

Butantan libera mais 1,5 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde

Veja quem pode se vacinar contra Covid nesta semana em BH; confira horários, endereços e o que levar

87% das cidades do país têm menos habitantes que os mortos pela Covid em Minas