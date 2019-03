A operação de busca de desaparecidos após a tragédia da Vale, em Brumadinho, na Grande BH, chega, nesta segunda-feira (18), ao seu 53º dia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no planejamento desta data, está previsto que em três novas frentes o trabalho se estenda até as 23h.

No local de resgate, a previsão é de chuva ao longo do dia. Mesmo assim, estão empenhados 138 bombeiros militares, 21 frentes de trabalho, 71 máquinas pesadas, três binômios, um helicóptero Arcanjo e dois drones.

Em locais onde há condições mais adequadas, os militares continuarão fazendo escavações manuais quando as condições são mais adequadas.

Por causa de obras na Barragem de Menezes, parte do remanso 3 será alagada pelo bombeamento. Dessa forma, o fluxo d’água no Córrego do Feijão será aumentado. As equipes foram remanejadas para outras áreas.

Nesse domingo (17), foi concluído o acesso à região dos sítios, o que, segundo os militares, permitirá melhor escoamento de rejeitos já inspecionados e o trânsito de máquinas.

Reuniões semanais

Ainda segundo a corporação, a partir desta semana, toda quarta-feira terá reuniões com representantes de familiares de desaparecidos. O objetivo é compartilhar dados sobre buscas, esclarecer dúvidas e receber informações que possam auxiliar no trabalho militar.

