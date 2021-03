Um grupo de manifestantes promoveu um "buzinaço" na praça Marília de Dirceu, em frente ao prédio onde mora o prefeito Alexandre Kalil (PSD), no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (18).

O protesto foi promovido pelos grupos Conservadores em Ação e Mães de direita, movimentos que se intitulam apartidários e que defendem os valores da família tradicional e são contra o comunismo e o feminismo, pedia o fim do isolamento social e das medidas de restrição impostas pela prefeitura para tentar barrar o aumento dos números de casos e mortes por covid-19 na capital. Eles querem a reabertura do comércio.

"As pessoas só querem trabalhar, pais de familia estão desesperados por terem perdido o emprego. Eles não querem auxílio do governo e nem cesta básica. Só querem trabalhar", explica Raquel Morato, presidente do Conservadores em Ação.

Morato disse ainda que a manifestação também quis chamar a atenção do prefeito e do governador Romeu Zema (Novo) para a adoção do tratamento precoce, que é o uso de remédios cuja eficácia não foi comprovada cientificamente.

"Enquanto a vacina não chega a gente defende a adoção do tratamento, assim como fez o prefeito de São Lourenço, que aderiu ao tratamento e reduziu o número de internações no município".

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do prefeito, mas até o momento não teve retorno.

