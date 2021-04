O plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou, nesta terça-feira (6), a inclusão de igrejas como estabelecimentos de serviços essenciais na capital mineira. A proposição é de autoria do vereador pastor Henrique Braga (PSDB).

De acordo com a CMBH, a votação em primeiro turno sobre o Projeto de Lei 1016/2020 obteve 30 votos a favor, cinco votos contrários e duas abstenções. O objetivo do PL é evitar que os templos fiquem fechados durante a vigência de decretos que limitam o funcionamento de serviços aos considerados essenciais.

Segundo a Câmara, como não tem emendas, o PL já pode ser incluído na pauta do plenário, para votação em segundo turno. A data do pleito não foi informada.

A decisão ocorreu um dia antes da votação no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a legalidade da realização de celebrações com a presença de fiéis no país, autorizada liminarmente no último sábado (3) por um dos magistrados do STF.

Nesta terça-feira, a Arquidiocese de Belo Horizonte reafirmou que continua recomendando o fechamento das igrejas. Conforme a entidade, as missas devem ocorrer de forma on-line.

