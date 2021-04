O plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) vota, na tarde desta terça-feira (6), a inclusão de igrejas e outros templos religiosos como serviços essenciais na capital mineira. A proposição é de autoria do vereador pastor Henrique Braga (PSDB).

O objetivo da ação é evitar que os espaços fiquem fechados durante a aplicação de decretos da capital que permitem somente o funcionamento de estabelecimentos com atividades consideradas essenciais como forma de frear o avanço da Covid-19.

A votação sobre o Projeto de Lei 1016/2020, que dispõe sobre o tema das igrejas, será em primeiro turno e ocorrerá com quórum composto pela maioria dos membros da Câmara.

Nesta terça-feira (6), mesmo com a liberação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da realização de celebrações com a presença de fiéis no país, a Arquidiocese de Belo Horizonte reafirmou, que continua recomendando o fechamento das igrejas. Conforme a entidade, as missas devem ocorrer de forma on-line.

