O Hospital Regional de Betim, uma das principais unidades de saúde da Grande BH que recebe vítimas e suspeitos de infecção do novo coronavírus, foi alvo de bandidos na semana passada. Em uma das ocorrências, uma mulher foi flagrada furtando mais de cinco mil máscaras cirúrgicas. O material é essencial para que médicos e enfermeiros atendam os pacientes.

Além das máscaras, de acordo com a direção do hospital, álcool em gel e sabão também estão sendo alvos dos criminosos. Diariamente, os produtos estão "desaparecendo" do hospital. Apesar dos furtos, a Prefeitura de Betim garante que o serviço não foi prejudicado no local.

"A diretoria garantiu ainda que as máscaras e outros Equipamentos de Proteção Individual disponíveis no almoxarifado são suficientes para que os servidores atendam, com segurança, às demandas relativas ao coronavírus que chegarem à unidade", ressaltou a prefeitura, em nota.

Investigação

O furto das cinco mil máscaras está sendo investigado pela polícia, que abriu inquérito e analisa as imagens das câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver uma mulher saindo do hospital carregando uma sacola que, possivelmente, estava com o material furtado.

Após o roubo, o executivo municipal fez um apelo: "que todos mantenhamos a calma e o bom senso, para que, juntos, possamos continuar somando esforços e sejamos vitoriosos frente a essa pandemia".

Casos

Betim tem dois casos confirmados da doença. Trata-se de um casal - um homem de 35 anos e uma mulher de 26 - que retornou de viagem pela Europa no dia 16 de março. O dois foram atendidos em um hospital particular em Belo Horizonte e estão em isolamento domiciliar desde o retorno ao país. De acordo com a prefeitura, outras 197 notificações suspeitas estão em investigação no município.

Imagens do circuito interno de segurança estão sendo analisadas pela polícia

