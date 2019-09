A chuva de quinta-feira (26) limpou o céu de Belo Horizonte e afastou, pelo menos por enquanto, a paisagem acinzentada e esfumaçada das últimas semanas. Para esta sexta (27), a previsão é de céu nublado, mas o dia está ensolarado.

A chuva, porém, pode retornar a qualquer hora do dia, segundo a Defesa Civil de BH. A temperatura mínima registrada foi de 12°C e a máxima estimada é de 25°C. A umidade relativa mínima fica em torno de 50% à tarde.



Fim de semana



Neste sábado (28), a previsão é de madrugada e manhã com céu encoberto e sol entre nuvens no período da tarde. À noite, poucas nuvens no céu. A temperatura sobe um pouco e fica entre 18°C e 26°C. A umidade cai e fica em 42%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



No domingo (29) o calor aumenta: mínina de 15°C e máxima de 30°C. O céu oscila entre parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada.



Leia mais:

Após precipitação 'tímida', chove 'pra valer' e há risco de temporais em BH