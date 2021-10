Um cabo da Polícia Militar realizou o parto do próprio filho na madrugada de terça-feira (12), Dia das Crianças, à beira de uma estrada em Reduto, na Zona da Mata mineira.

Com oito meses de gestação, a esposa do Cabo Willian Siqueira percebeu o rompimento da bolsa por volta de 1h, e o casal se dirigiu para um hospital em Manhuaçu, a cerca de 18 km de onde moram. Durante o trajeto, no entanto, foi necessário parar e fazer o trabalho de parto.

Após o nascimento do garoto, o casal continuou o trajeto até o hospital, onde a mãe e a criança foram atendidos. “Minha esposa me agarrava pelo pescoço, puxava meu braço, me dava tapa na cabeça, e quando ela falou para eu parar o carro porque o neném ia nascer, eu não pensei duas vezes, parei o carro", explicou o policial.

Ainda segundo o militar, a esposa foi uma guerreira. "Deus lavou minhas mãos e, quando ele saiu no meu colo, enrolei ele numa toalhinha e na minha jaqueta, coloquei ele nos braços dela, ela estava quase apagando, mas ela se manteve forte, e graças a Deus conseguimos chegar ao hospital”, contou o policial.

Conforme infomações da PM, o menino nasceu saudável, com 3,7 kg e 49 cm. A mãe recebeu cuidados médicos e se recupera bem.

