Com o uso cada vez mais frequente do computador, smartphones e tablets, tanto na esfera profissional quanto para o entretenimento, o excesso de exposição dos olhos perante as telas pode acarretar problemas de visão. Com as aulas on-line, em tempo quase integral, e o trabalho remoto, a saúde dos olhos tem merecido ainda mais atenção.

Ao utilizar o computador, por exemplo, muitas pessoas têm notado sintomas como irritação ocular e coceira nos olhos. Segundo especialistas, possivelmente se trata de indícios de que o uso destas tecnologias está prejudicando o órgão.

A oftalmologista do Hospital Hilton Rocha, Ariadna Borges Muniz dá dicas para fazer os ajustes corretos na tela dos dispositivos e cuidar da saúde da visão. Ela orienta que, apesar de não podermos escapar das telas, há como buscar o equilíbrio. “O primeiro passo é estabelecer a rotina de criar intervalos: 10 minutos de alguma outra atividade para cada hora de aulas on-line, por exemplo, já ajuda a descansar a visão”, diz.

Outra dica preciosa da especialista é a hidratação. “Uma boa hidratação oral ajuda a manter os olhos umidificados, diz Ariadna.

Confira as orientações da oftalmologista:

Dica 1 – Ajuste o brilho da tela

É importante regular o brilho da tela de seu computador e/ou tela que estiver utilizando por um longo período de horas. Procure mensurar este brilho, de tal forma que ele não fique muito intenso.

Dica 2 – Permaneça na distância correta

Respeite a distância mínima saudável entre seus olhos e a tela do computador. Para saber qual é a melhor, estenda o braço até tocar na tela. Esta é a distância indicada.

Dica 3 – Não deixe de piscar

O ato de piscar lubrifica os olhos. Atente-se e, caso sinta o olho um pouco mais seco em algum momento, pisque com frequência um pouco maior do que a normal.

Dica 4 – Faça pausas

Após aproximadamente uma hora perante a tela, é necessário fazer uma pausa de cerca de 5 a 10 minutos. Relaxe o corpo, a mente e os olhos.

Dica 5 – Invista nas lentes com filtro azul.

Os equipamentos eletrônicos têm um comprimento de onda, conhecida como luz azul, que é nociva para a visão. É recomendável o uso de lentes antirreflexo blue, que filtra esse comprimento de onda.

