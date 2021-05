Será aberto, nesta quinta-feira (27), no site da Prefeitura de Belo Horizonte, o cadastro para pessoas com deficiência que não são favorecidas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O objetivo da administração municipal neste momento é levantar o quantitativo do público para agilizar o processo de imunização, conforme informou em nota, nesta terça-feira (25).

As inscrições poderão ser feitas das 8h de quinta (27) até as 23h59 de domingo (30). No entanto, as datas para o início da aplicação nesse público-alvo ainda não foram divulgadas.

De acordo com a PBH, podem se registrar os moradores com:

- Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas

- Grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo

- Grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos

- Deficiência intelectual permanente que limite atividades habituais

