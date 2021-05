Trabalhadores da educação infantil de Belo Horizonte serão vacinados contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira (26). A informação foi confirmada pela prefeitura na tarde desta terça (25), que espera proteger cerca de 31 mil pessoas desse público-alvo.

Serão contemplados todos os professores e funcionários de creches e pré-escolas, tanto da rede pública quanto privada. A lista das instituições de ensino está disponível no portal da PBH. A vacinação para este público será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Os endereços estão disponíveis aqui.

Para se proteger, é preciso apresentar documento de identificação com foto, não ter recebido vacina contra a Covid-19, nem contra qualquer outra doença nas últimas duas semanas, e não ter testado positivo para o coronavírus com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Além disso, o trabalhador precisa apresentar um documento que comprove a sua vinculação ativa com estabelecimento de educação infantil de BH através do contracheque emitido nos últimos 3 meses; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; contrato de trabalho ou declaração de vinculação emitida pela instituição

Outros públicos

Também poderão vacinar os moradores em situação de rua com mais de 18 anos, completados até 30 de junho. A imunização deste público, estimado em 8,5 mil pessoas, será feita por equipes volantes em unidades de atendimento e acolhimento, das 8h às 16h, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC).

As equipes do Consultório de Rua e do programa BH de Mãos dadas contra a AIDS, além das equipes de abordagem da SMASAC, serão responsáveis pela busca ativa dessa população, além da orientação sobre a importância da vacinação e direcionamentos dessas pessoas aos locais de vacinação.

Vão receber o imunizante, também, pessoas maiores de idade privadas de liberdade. A vacinação para este público será iniciada pelo Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, com a imunização de cerca de 400 mulheres. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde serão direcionadas ao local.

Confira a programação:

- Quarta-feira (26): trabalhadores da educação infantil de 41 a 59 anos; pessoas em situação de rua acima e privadas de liberdade acima de 18

- Quinta-feira (27): trabalhadores da educação infantil de 18 a 40 anos; pessoas em situação de rua acima e privadas de liberdade acima de 18

