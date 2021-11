Começa nesta quarta-feira (17) o cadastro escolar da rede pública de ensino em Minas Gerais para o ano letivo de 2022. O processo é realizado pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), e poderá ser feito até o dia 10 de dezembro.

Deverá se inscrever no Sucem o estudante que vai começar no 1º ano do Ensino Fundamental, com 6 anos completos ou a completar até 31 de março de 2022, e também aqueles que desejam ingressar nos demais anos de escolaridade da Educação Básica, vindo de outras redes que não a estadual ou municipais que aderiram à iniciativa.

Também podem se cadastrar os alunos matriculados em 2021 em escola pública, mas que a unidade de ensino não ofertará em 2022 o nível de ensino a ser cursado. Aqueles que pretendem retornar aos estudos no ensino fundamental ou ensino médio regular ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), também pode se cadastrar. Para ingresso na EJA, a idade mínima é de 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio.

Pais e responsáveis podem fazer o cadastro acessando o site do processo - se o aluno for maior de idade, ele próprio pode se cadastrar. Devem ser apresentados documentos como nome completo, data de nascimento, CPF, documento de identidade, endereço com CEP e nome do responsável legal. Famílias que não têm acesso à internet podem ir até uma escola estadual ou municipal na cidade para confirmar a inscrição.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE) elaborou um documento com as principais dúvidas sobre o SUCEM. Clique aqui para acessar o Perguntas e Respostas. Ele é responsável por unificar o cadastro nos ensinos fundamental e médio em todos os municípios que fazem parte do sistema. Isso faz com que, após a inscrição, o aluno seja direcionado à instituição mais próxima de cada para estudar.

Os resultados do cadastro serão divulgados no dia 20 de dezembro, também pelo site do processo. A partir dessa data, a matrícula deve ser realizada na própria unidade de ensino até o dia 14 de janeiro. Quem perder o prazo deverá se inscrever para o processo de ocupação das vagas remanescentes - as inscrições acontecem de 25 de janeiro a 23 de fevereiro de 2022.

