Um caminhão com 17 mil litros de cerveja sem nota fiscal foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (11) na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha/Mucuri.

De acordo com a PRF, essa é a décima vez que o mesmo veículo se envolve em ocorrências ligadas a crimes tributários. O motorista, quando abordado, afirmou que toda a carga não tinha documentação. As cervejas apreendidas, segundo a corporação, são de marcas conhecidas no mercado nacional.

O veículo ficou à disposição da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG), que irá investigar a origem da carga e a responsabilidade pelo transporte.

