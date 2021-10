Um caminhão-baú que transportava carnes tombou no Anel Rodoviário na manhã desta quinta-feira (21), na altura do km 542, bairro Olhos D’Água, região Oeste de Belo Horizonte. Uma faixa da via está interditada no sentido Espírito Santo e causa congestionamento. Não houve vítimas.

A Polícia Militar Rodoviária recomenda que os motoristas evitem passar pelo Anel no sentido Vitória (ES). O congestionamento chega até o viaduto da Mutuca, a cerca de 12km do local do acidente.

De acordo com os militares, por volta das 6h, o caminhão tombou após perder os freios. O motorista sofreu apenas escoriações leves e o veículo ainda seguia no local até o fechamento desta matéria.

