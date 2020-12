Um caminhão carregado com ácido sulfúrico tombou na noite dessa segunda-feira (28), na MG-120, em Itabira, na região Central de Minas, e interditou totalmente a rodovia, que segue fechada na manhã desta terça-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram encaminhadas para um hospital da cidade. O estado de saúde delas não foi informado.

Central PMRv, informa!



Acidente de trânsito com vítima MGC 120, km 462, em Itabira.



INTERDIÇÃO TOTAL



Ref.: Localidade de Capoeirana pic.twitter.com/fW6358JQPE — POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA-MG (@pmrodoviaria) December 29, 2020

Conforme a corporação, o acidente aconteceu por volta das 20h30, na altura do Km 462. A carga, de 18 mil litros, acabou vazando na pista e no acostamento. Os militares iniciaram o trabalho de contenção do ácido ainda na segunda-feira, mas a atividade se estendeu até a madrugada de hoje. O líquido escorreu em direção a uma linha férrea próxima à estrada. A Vale foi avisada e paralisou o tráfego de trens por volta de 0h30.

O Núcleo de Emergências Ambientais foi acionado para a realização do transbordo da carga. Quatro viaturas dos bombeiros estão no local para apoio na ocorrência e isolamento da área. Não há informações sobre as causas do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trevo de acesso a Itabira, na BR-381, foi fechado. Os motoristas devem utilizar um desvio pela MG-779 para seguir viagem.

21h40 - Acidente com produto perigoso(ácido sulfúrico) interdita totalmente a BR 120, entre Nova Era e Itabira, trecho sob fiscalização da PMRv/MG. Contudo, foi interditado o trevo de acesso para Itabira na BR 381. Desvio sugerido LMG-779(João Monlevade-Itabira). — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) December 29, 2020

Uma das vítimas, um homem, foi socorrido pelo SAMU e levado a um hospital de Itabira. Uma mulher, que também estava na carreta, foi transportada por bombeiros civis de Nova Era para o mesmo pronto-socorro.

