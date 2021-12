Uma carreta carregada com garrafas de cerveja caiu em uma canaleta da BR-381 no distrito de Ravena, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), e apesar de não ter deixado feridos, provocou retenções no trânsito local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um boletim de ocorrência foi registrado próximo ao local da queda, mas as viaturas se deslocaram para um acidente que teria acontecido em outro ponto da rodovia. Entretanto, parte da carga teria sido saqueada por pessoas que passavam pelo local. Um grupo chegou a carregar parte de outro caminhão com engradados que caíram na pista.

Com o acidente, motoristas encontram pontos de retenção na rodovia, com destaque para o trecho BH-Caeté e o sentido Vitória, carregados também pelo fluxo de viajantes neste fim de ano. O congestionamento chegou a 8km, mas o trânsito já flui no local.

As causas do acidente, assim como informações sobre o motorista e o veículo ainda não foram divulgadas pelos policiais.

