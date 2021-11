O acidente que fechou o trânsito no Anel Rodoviário no fim da tarde desta quinta-feira (25) envolveu 12 veículos - entre eles uma van escolar -, segundo atualização do Corpo de Bombeiros, no início da noite.

O motorista do caminhão carregado de minério contou aos militares que pegou o Anel no bairro Olhos D 'água e descia no sentido Vitória, quando percebeu que o veículo estava sem freio. No bairro Betânia, ele atingiu dez carros de passeio e uma carreta. Depois, passou para a pista marginal e invadiu o galpão de uma empresa. A estrutura do telhado caiu.

O homem ficou preso às ferragens e os bombeiros usaram uma aparelho desencarcerador para resgatá-lo. Ele foi socorrido com uma fratura na perna e encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital João XXIII, no bairro Santa Efigênia, na região Central, junto com outras seis pessoas que também precisaram de atendimento médico.

Ao todo, 17 vítimas se envolveram no acidente e as que tiveram ferimentos leves receberam os primeiros socorros ainda no local e foram liberadas. De acordo com informações dos bombeiros, o atendimento da ocorrência envolveu sete viaturas da corporação, oito da Polícia Militar, unidades do Samu, equipes da concessionária Via 040, que é responsável pelo trecho, e, pelo menos, seis ambulâncias.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições do imóvel. E equipes da Polícia Civil também compareceram ao local. O trânsito que ficou totalmente fechado no local da batida foi liberado por volta das 19h30. O congestionamento provocado pelo acidente chegou a cerca de 5 km. Apesar da gravidade do acidente não houve mortes.

