O deslizamento de um aterro em uma mineradora de Sarzedo, na Grande BH, registrado nesta segunda-feira (9), atingiu e arrastou três veículos que apoiavam as obras de filtragem de minério no local. As informações são da Defesa Civil municipal. Ninguém ficou ferido.

Conforme o órgão, um caminhão, uma retroescavadeira e uma caminhonete foram parcialmente soterrados após o escorregamento de terra. Não havia ninguém nos veículos no momento.

Em nota, a Itaminas, mineradora responsável pelas obras no local, declarou que o incidente não causou danos ao meio-ambiente. Apesar disso, a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros seguem na região nesta tarde para vistoriar a empresa.

O deslizamento

De acordo com a Defesa Civil de Sarzedo, o deslizamento de aterro ocorreu por volta das 11h30 desta segunda (9), em uma obra de filtragem de minério nas dependências da mineradora Itaminas, no município, distante cerca de 40 km de Belo Horizonte.

Conforme o órgão municipal, não há risco de rompimento da barragem, que está localizada cerca de dois quilômetros de onde ocorreu o escorregamento de terra.

Em nota, Itaminas, mineradora responsável pelas obras no local, declarou que "não são verdadeiras" as informações sobre um possível rompimento de barragem no local e que "todas as medidas corretivas estão sendo tomadas" na região.

Leia mais:

Mais de 180 municípios mineiros têm umidade do ar abaixo de 30%; confira lista e recomendações

Risco de rompimento da barragem da mineradora em Sarzedo é descartado pela Defesa Civil

Inep prorroga inscrições para rede de certificadores do Enem