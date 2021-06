Caminhoneiros de Belo Horizonte, entre 18 e 59 anos, cadastrados no site da prefeitura, podem se vacinar contra a Covid-19 neste sábado (12). A aplicação acontece nos postos fixos e extras, das 7h30 às 14h, e nos pontos drive-thru, das 8h às 14h (veja os endereços aqui).

Para receber a dose, a pessoa deve ter se registrado até a última segunda-feira (7). Na hora do atendimento, a PBH recomenda mostrar o comprovante de cadastramento efetuado para acelerar o processo. Vale ressaltar que a confirmação pode ter sido direcionada à caixa de lixo eletrônico do e-mail.

No momento da vacinação, é necessário apresentar carteira de habilitação de categoria C, D ou E, não ter recebido qualquer vacina nas últimas duas semanas nem ter testado positivo para o coronavírus com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Além disso, o caminhoneiro precisa comprovar vinculação ativa com uma empresa de BH, através do contracheque, carteira ou contrato de trabalho, cópia de inscrição atualizada do ISS, última nota fiscal emitida para empresa de transporte de carga, declaração pelo contratante ou do Certificado de Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas.

Todos aqueles que irão se imunizar devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o trabalhador evite ir acompanhado ou leve, no máximo, um acompanhante, para evitar aglomerações.

Conforme a administração municipal, aqueles que fazem parte de grupos contemplados e, por algum motivo, ainda não se protegeram, podem procurar um dos locais de vacinação para se imunizar.

