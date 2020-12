Após três dias fora do ar, o portal e os canais digitais da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) voltaram a operar nesta segunda-feira (28). A empresa sofreu um ataque cibernético na sexta-feira (25), comprometendo serviços oferecidos pela internet.

Com o restabelecimento dos serviços, solicitação de segunda via de contas ou a manifestação de problemas na rede já podem ser feitos também em meio virtual.

Segundo a companhia, apesar de o sistema ter ficado off-line nos últimos dias, a operação do sistema elétrico e a gestão da força de trabalho em campo operaram normalmente, garantindo a prestação de serviços.

Ataque

Conforme a Cemig, o núcleo de operação de segurança identificou "um comportamento anômalo na rede interna, com características de um ataque malicioso em ransomware" (que seria um tipo de software que infecta determinado computador e exibe mensagens, exigindo pagamento para fazer o sistema voltar ao normal).

A companhia ressaltou, no entanto, que menos de 10% dos servidores tiveram o conteúdo criptografado e a "operação do sistema elétrico e as principais bases de dados (clientes, faturamento, atendimento e gestão empresarial) não foram comprometidas".

A empresa foi procurada nesta segunda-feira para comentar o caso, mas ainda não respondeu à reportagem. No domingo, a Cemig declarou que não recebeu contato de supostos autores do ataque, nem houve vazamento de dados dos clientes. Afirmou ainda que as autoridades já foram notificadas e atuam no caso.

