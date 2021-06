Cerca de três toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal durante uma operação em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A carga, avaliada em R$ 3 milhões, representa a maior quantidade da droga interceptada pela PRF-MG neste ano.

De acordo com a corporação, um caminhão, com placa de Umuarama, no Paraná, não acatou a ordem de parada e evadiu do local de fiscalização, na altura do km 810 da BR-262. O motorista, de 31 anos, tentou fugir, mas foi detido pelos militares.

Durante a vistoria do veículo, os policiais localizaram a maconha escondida dentro de um tanque, que era transportado sobre a carroceria.

O condutor informou que pegou a droga no Mato Grosso do Sul e que a transportaria até Minas.

O homem foi preso, e os entorpecentes e o veículo, apreendidos. Eles serão apresentados à Polícia Judiciária de Uberaba.

Segundo a Polícia Rodoviária, em apenas 24 horas, mais de 4,5 toneladas de maconha foram apreendidas pela corporação em Minas Gerais.

