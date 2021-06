A previsão meteorológica da Defesa Civil de Belo Horizonte indica que este domingo (27) será de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas baixas ao amanhecer e à noite.

Segundo o órgão, as temperaturas na capital mineira devem girar entre 11ºC e 25ºC. A umidade relativa do ar mínima tende a ser de 35% à tarde.

Minas Gerais

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ar seco e frio mantém o tempo estável em todas as regiões de Minas. A temperatura mínima prevista é de 6ºC e a máxima é de 31ºC.

Devido ao fluxo de ar úmido que vem do mar, o céu terá mais nuvens nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, na divisa com o Espírito Santo.

Nas horas mais quentes do dia, a umidade fica abaixo de 30% no Norte e no Noroeste do estado.

*Com informações de Agência Minas

