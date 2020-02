Apesar de ligeira estiagem nesta semana e das temperaturas mais altas, a previsão é de muita chuva durante todo o feriadão de Carnaval em Belo Horizonte e região metropolitana já a partir deste sábado (22). Além disso, os termômetros devem registrar queda, não passando dos 25°C.

Segundo o meteorologista Heriberto dos Anjos, do Geoclima Soluções Ambientais, as precipitações devem ser fortes, com volume de 30 a 50 milímetros (mm), perdendo intensidade só a partir de quarta-feira (26). O motivo é a chegada de uma frente fria na região Sudeste, que incide sobre Minas nesta sexta-feira (21).

Não somente a capital, mas a maior parte do Estado deve ter chuvas fortes durante a folia. Não há previsão de precipitações na região Norte e Vale do Jequitinhonha, exceto Diamantina.

E quem vai viajar para a praia no feriado também deve ficar atento. A previsão é de chuvas nos litorais de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sul da Bahia. Mas como a frente fria chega primeiro a São Paulo, é possível que as precipitações cessem antes do fim do Carnaval por ali. Ainda em Minas, grandes volumes devem atingir cidades históricas como Ouro Preto, Mariana e Tiradentes.

Com o tempo predominantemente nublado e chuvoso na festa de BH, os foliões devem ficar atentos aos alertas da Defesa Civil, principalmente em relação às áreas sujeitas a deslizamentos, inundações e enchentes.

