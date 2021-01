A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou, na tarde desta quarta-feira (13), que decidiu por não considerar como ponto facultativo o período entre 13 e 16 de fevereiro, datas em que o Carnaval de 2021 seria realizado. A festa está suspensa devido à pandemia de Covid-19.

Mais cedo, a administração municipal havia informado que estava estudando a possibilidade de adotar um recesso. Segundo a PBH, o foco de trabalho na prefeitura continua nas ações de combate ao novo coronavírus.

Dessa forma, a definição de uma nova data ainda depende das condições sanitárias, que são acompanhadas pelo comitê de enfrentamento à doença, além de medidas que possam garantir a segurança dos foliões.

Ao mesmo tempo, a Belotur tem participado de discussões com os realizadores dos principais carnavais do país, como Salvador e Rio de Janeiro, para uma definição. "O diálogo permanece constante com a Liga das Escolas de Samba e representantes dos Blocos Caricatos, assim como toda a cadeia produtiva do Carnaval de Belo Horizonte", informou, em nota.

