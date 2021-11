Comprar carne em Belo Horizonte está relativamente mais barato nos primeiros dias de novembro. Levantamento feito pelo site Mercado Mineiro, em parceria com o site comoferta.com, mostrou que o consumidor pode encontrar diferenças de mais de 100% nos preços encontrados na cidade. Dentre as variações, foram percebidas quedas no valor da carne de boi, frango e porco.

O levantamento foi feito entre 3 e 5 de novembro, considerando 39 açougues de BH. O economista e diretor do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, explica que os produtos ainda estão caros, porém abaixo do preço cobrado há dois meses em toda a capital.

"O quilo do acém caiu de R$ 31.46 passando para R$ 29,25, uma redução de 7%. O quilo da chã de fora caiu de R$ 38.41 para R$ 36,97, uma redução de 3,74%. O quilo da fraldinha caiu de R$ 36.35 para R$ 34,30, uma redução de 5,65%. O quilo do contra-filé caiu de R$ 46.22 para R$ 44,71, uma redução de 3,28%", detalha.

Além do preço, que continua alto, Abreu ressalta a importância da pesquisa de valores, tendo em vista as variações encontradas para os mesmos cortes citados. "Nos cortes bovinos tivemos diferenças de 324% no quilo da fraldinha, custando de R$ 19,99 até R$ 84.95. O quilo do contra file custando de R$ 36.99 até R$ 79,95, uma diferença de 116%. O quilo do alcatra custando de R$ 34,95 até R$ 69,95, uma diferença de 100%", exemplifica.

O preço médio dos cortes de porco caiu cerca de 3%, em média. Bisteca, pernil, costelinha e toucinho são exemplos que estão pelo menos 3,5% mais baratos.

Partes do frango também sofreram reajuste importante para o consumidor. De acordo com Feliciano Abreu, o kg do pé de frango exemplifica o tamanho da variação de preço - varia entre R$ 4,25 e R$ 13,99, o que representa 229% de diferença. Mesmo assim, a carne da ave segue o ritmo de queda em BH.

"O preço médio do frango também caiu. O frango resfriado passou de R$11,64 para R$11,32, uma queda 2,79%. O quilo de pé de frango caiu de R$ 7,80 para R$ 7,45, uma queda de 4.45%", concluiu.

