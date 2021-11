Uma carreta bitrem tombou na rodovia Fernão Dias nesta segunda-feira (15), entre as cidades de Brumadinho e Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo estava carregado com bobinas de plástico e papel, que se espalharam na pista.

Segundo a Arteris, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu no sentido São Paulo. Uma pessoa ficou com ferimentos leves e foi levada para o hospital. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Por volta das 15h50, a pista estava totalmente interditada para destombamento do caminhão. No sentido Belo Horizonte, a concessionária também interditou o trânsito por motivos de segurança.

Agentes da Arteris seguem no local, que já tem retenção de aproximadamente 1 km.

