Uma carga de 30 mil litros de etanol com documentação fiscal irregular foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, nesta quinta-feira (28), no Km 766 da BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A carreta que transportava o combustível foi parada durante uma operação de combate ao crime.

O veículo saiu do interior do estado de São Paulo e seguia para Juiz de Fora, porém na documentação constava como destino uma distribuidora em Ribeirão Preto, também no estado paulista. De acordo com a PRF, o condutor informou que a carga, avaliada em R$ 120 mil, seria entregue a um posto na região central da cidade mineira.

Tanto a carreta, quanto o condutor foram detidos. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que irá investigar o caso.

Esta é a terceira apreensão de combustível, com documentação falsa, que a polícia rodoviária faz no mesmo trecho. A corporação informou, que todos os veículos irregulares seguiam para o mesmo posto. Os agentes estimam que o valor de sonegação fiscal pode chegar a R$ 50 mil.

