Uma carreta carregada com milho tombou na madrugada deste sábado (4) na BR 381, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a carga esmagou a cabine do veículo e matou o motorista.

Ao chegar no local, militares do Corpo de Bombeiros encontraram o condutor inconsciente e foi confirmado o óbito pelo médico do SAMU. Os militares realizaram a retirada do corpo da vítima, que se encontrava preso às ferragens.

De acordo com os militares foi necessário fechar a rodovia nos dois sentidos para o trabalho das equipes, o que gerou trânsito intenso no local. A via foi desbloqueada na manhã deste sábado.

Após a retirada do corpo, bombeiros utilizaram serragem para conter o vazamento de óleo na pista.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local para fazer perícia e para translado do corpo.

