Uma carreta perdeu os freios e atigiu ao menos três carros na manhã desta quarta-feira (22) no Anel Rodoviário, altura do bairro Buritis, região Oeste de BH. O local, conhecido como "descida do Betânia", é conhecido dos belohorizontinos como ponto de grande perigo da rodovia no que diz respeito a acidentes com grandes veículos.

Informações iniciais do Batlhão de Trânsito da Polícia Militar, a carreta já estaria sem freios quando começou a descida. Sem o controle da direção, o motorista atingiu os carros e só foi parar depois de bater em uma mureta de contenção.

Até o momento, não há informações sobre vítimas no acidente. Também não se sabe o número de ocupantes nos veículos, ou as condições de documentação de cada condutor. Entretanto, o trânsito no local ainda flui, já que os envolvidos no acidente estão no acostamento.

Em menos de 24 horas, é o segundo acidente no mesmo trecho do Anel Rodoviário. Na manhã dessa terça-feira (21), um caminhão carregado com gás de cozinha tombou na pista, causando 19 km de congestionamento. Ninguém se feriu no acidente, e a via foi liberada após cerca de 15 horas.

