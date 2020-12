Uma carreta tombou na rodovia BR-040, na altura do KM 593, próximo a Congonhas, na região Central do Estado, na tarde deste domingo (20). O acidente bloqueou completamente a pista no sentido Belo Horizonte, como informa a Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta das 15h30. Chove na região e as causas do acidente ainda não foram divulgadas.

16h30 - BR 040 em Congonhas - Tombamento de veículo de carga no km 593.

Pista sentido BH interditada. pic.twitter.com/v0q94igvmf — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) December 20, 2020

Também não há informações sobre vítimas. Motoristas que trafegam no sentido Belo Horizonte precisam ter paciência, pois não há previsão de liberação da pista.

