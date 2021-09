Um carro foi ‘esmagado’ após colidir com uma carreta no fim da manhã desta sexta-feira (10), no Anel Rodoviário, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo os Bombeiros, apesar do estado do veículo, o motorista, de 65 anos, ficou preso às ferragens pelos membros inferiores, mas teve apenas ferimentos leves. Ele foi resgatado e levado pelo Samu ao Hospital Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, no Santa Efigênia, na região Leste.

Já o condutor da carreta não se feriu.

O acidente ocorreu entre as avenidas Abílio Machado e Dom Pedro II. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o local foi interditado e o trânsito ficou lento. Contudo, cerca de uma hora depois do acidente, as pistas foram liberadas, fluindo normalmente.

