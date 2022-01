Um veículo com três pessoas caiu dentro do rio Paraibuna na tarde deste sábado (22), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG), um carro de passeio teria desgovernado na avenida Brasil, no bairro Santa Terezinha, e caído na margem direita das águas do rio Paraibuna. O carro acabou completamente submerso.



Segundo o CBMMG, os três ocupantes conseguiram sair sozinhos do carro e nadaram até a margem. Eles foram atendidos por ambulâncias da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e do Sabin Sinai.

