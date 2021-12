Um carro desgovernado atingiu a cozinha de uma casa no bairro Nazaré, região Nordeste de Belo Horizonte, após bater no muro da residência na noite dessa quarta-feira (8). Ferido, o motorista do veículo, de 52 anos, foi socorrido e levado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros, o condutor do carro perdeu a direção, invadiu o imóvel e atingiu o botijão de gás. No imóvel, o cômodo estava vazio no momento do acidente.

A Defesa Civil foi acionada e compareceu ao local para realizar a vistoria de risco. Segundo o órgão, o imóvel teve a parede frontal e o banheiro danificados. As áreas foram isoladas preventivamente. “A responsável foi orientada e notificada quanto à necessidade de realizar intervenções corretivas, visando mitigar os danos causados”.

Leia mais:

