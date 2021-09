Um veículo estacionado na rua Conceição do Pará, no bairro Santa Inês, região Leste de Belo Horizonte, pegou fogo na madrugada deste sábado (25). O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

Segundo a corporação, os militares foram acionados por volta da 0h30 para atender a ocorrência, próxima à avenida José Cândido da Silveira. Ninguém se feriu.

As causas do incêndio são desconhecidas e o automóvel já estava totalmente tomado pelas labaredas quando a guarnição chegou ao local. As chamas se espalharam parcialmente para um segundo veículo, parado próximo.

Os agentes isolaram o local e combateram o fogo. Foram utilizados aproximadamente mil litros de água. Os proprietários dos veículos acompanharam os trabalhos.

