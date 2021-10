Um homem morreu carbonizado dentro de um carro tomado por chamas após uma explosão nesta madrugada (23), em Poços de Caldas, no Sul do Estado. O Corpo de Bombeiros foi chamado e foi necessário ligar duas mangueiras para apagar o incêndio.



De acordo com a corporação, o corpo carbonizado do homem, de 43 anos, estava no interior do veículo, no banco do motorista. A perícia foi acionada para comparecer ao local. Após o trabalho pericial, o corpo foi retirado do veículo e entregue ao serviço funerário municipal.



Até o fechamento dessa matéria, a corporação ainda não sabia afirmar o que deu início ao incêndio.



