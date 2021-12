Um carro de passeio ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã desta terça-feira (7), no bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo contou que, por volta de 7h, estava com outra pessoa no carro quando percebeu as chamas no capô do carro. Desceram e ligaram no 193.

Entretanto, as chamas se espalharam rapidamente e destruíram o carro. Os militares usaram cerca de cinco mil litros de água para apagar o fogo, além de serragem para conter o vazamento de óleo e combustível na pista.

O trânsito chegou a ficar fechado para o atendimento da ocorrência, mas foi liberado após a eliminação do risco.

