Mais de 3,5 mil famílias de carroceiros e permissionários do transporte suplementar e de transporte escolar de Belo Horizonte vão começar a receber cestas básicas da Prefeitura de Belo Horizonte para ajudar no sustento durante a pandemia do novo coronavírus.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23) e, segundo a PBH, serão beneficiados 1,4 mil carroceiros, 330 permissionários do transporte suplementar e mais 1.770 do transporte escolar.

As cestas básicas devem ser retiradas diretamente na rede de supermercados parceira pelo titular do cadastro do transporte, com apresentação de identificação e o número do voucher gerado durante consulta ao site, que vai estar disponível a partir do próximo sábado (25). A entrega das cestas será feita entre os dias 28 e 30 deste mês.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, mais de 230 mil cestas básicas já foram entregues a famílias de estudantes da rede municipal ou em situação de vulnerabilidade social.