Uma casa desabou na manhã desta quinta-feira (13), em Teixeira, na Zona da Mata, por causa das fortes chuvas que atingem o município desde quarta (12). Militares do quartel da cidade e equipes dos Bombeiros que atendem a região foram acionados, mas ainda não chegaram ao local devido ao alto número de solicitações que têm recebido.

Mas, segundo a Polícia Militar da cidade, não havia ninguém na residência no momento da queda. Até então, não há registro de feridos.

A casa ficava às margens do ribeirão Teixeira e, com as chuvas, o córrego inundou, alagando algumas residências do entorno. Minas segue sendo castigada pelas chuvas, especialmente a Zona da Mata, que já conta com várias cidades inundadas.

