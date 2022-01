Uma casa desabou no bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, no início da noite deste sábado (8). De acordo com os bombeiros, o morador não estava no local e não há vítimas.

O corpo de bombeiros informou que a residência estava fragilizada e apresentava muitas trincas na estrutura. A casa fica na esquina das ruas Lavras e Tupaciguara.

A Defesa Civil confirmou o desabamento parcial da casa, mas ainda não deu detalhes sobre o ocorrido.

